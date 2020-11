Elezioni Usa, "Trump in testa in Indiana e Kentucky"

Foto Fotogramma

Secondo la Cnn, in Indiana, dove le urne sono appena chiuse, il presidente Donald Trump avrebbe il 68,3% dei voti, contro il 29,8% del candidato democratico Joe Biden. L'Indiana ha 11 voti elettorali.

Netto il vantaggio di Trump anche in Kentucky secondo le prime proiezioni della Cnn: il presidente in carica ha il 69,4% contro il 29,2% di Joe Biden.

Il Kentucky, come l'Indiana, sono sempre stati considerati terreni fertili per Trump. Quattro anni fa Trump vinse nel primo con un vantaggio di quasi 30 punti su Hillary Clinton ed in Indiana con un vantaggio di quasi 20 punti.