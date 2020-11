Campagna Biden: "Trump non se ne va? Intrusi fuori da Casa Bianca"

(Afp)

Donald Trump non concede la vittoria a Joe Biden? Rischia di essere scortato fuori dalla Casa Bianca. Botta e risposta tra le campagne del presidente e del candidato democratico. Se l'entourage di Trump ribadisce che le elezioni non sono finite, la campagna di Biden replica a tono: "Come abbiamo detto il 19 luglio, il popolo americano deciderà queste elezioni. E il governo degli Stati Uniti è perfettamente in grado di scortare gli intrusi all'esterno della Casa Bianca".