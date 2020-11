Covid New York, "seconda ondata pericolosamente vicina"

Afp

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha avvertito che una seconda ondata della pandemia di coronavirus è "pericolosamente vicina". "Dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per impedire al coronavirus di riaffermarsi a New York city. Dobbiamo evitare una seconda ondata che è pericolosamente vicina", ha detto il sindaco, esortando i suoi concittadini a indossare le mascherine e rispettare le distanze, per non rischiare un nuovo lockdown.