Elezioni Usa, Trump attacca: "Nevada pozzo nero di voti falsi"

Afp

"Il Nevada si sta rivelando un pozzo nero di voti falsi". E' quanto si legge in un tweet del presidente americano Donald Trump, che Twitter ha bollato entro pochi minuti con una scritta in cui avverte che "questa dichiarazione su frodi elettorali è controversa".

"La Pennsylvania - ha poi aggiunto in un nuovo tweet bollato ancora come 'controverso' dal social - ci ha impedito di osservare gran parte del conteggio dei voti. Impensabile e illegale in questo paese".

"La Georgia sarà una grande vittoria presidenziale, come è accaduto la notte delle elezioni", ha poi twittato ancora. "Il Wisconsin - ha scritto - si presenta molto bene. Ci vuole ancora un po' di tempo legalmente. Succederà presto!".