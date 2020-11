Elezioni Usa, Biden-Trump 306-232: verso risultato finale

(Afp)

Il presidente eletto Joe Biden si assicura la vittoria in Georgia, Donald Trump in North Carolina. Ne dà notizia la Cnn ricordando che i voti dei grandi elettori in palio in Georgia sono 16, con i quali Biden salirà ad un totale di 306, mentre quelli del North Carolina sono 15. Trump ha un totale di 232 voti elettorali, secondo l'emittente.