Covid, nel Regno Unito quasi 23mila contagi e 501 morti

Nelle ultime 24 ore, la Gran Bretagna ha registrato 22.915 nuovi contagi e 501 decessi. I dati del bollettino sanitario odierno portano a 1.453.256 il numero di contagi dal'inizio dell'epidemia, mentre i decessi sono in tutto 53.775. Nella giornata di ieri vi sono stati 1.641 ricoveri.

Francia - Sono 386 i decessi legati alla pandemia registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi, secondo le quali dall'inizio dell'emergenza si contano 47.250 morti. Al momento sono 31.875 le persone ricoverate, 1.968 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 4.566.