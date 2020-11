Putin avrebbe figlia segreta 17enne, la madre diventata milionaria

(Afp)

Il Presidente russo Vladimir Putin avrebbe una figlia segreta la cui madre è diventata milionaria all'improvviso, dal niente: secondo il sito di inchieste Proekt si tratta di una ragazza di 17 anni di San Pietroburgo. Il suo nome è Elizaveta e "assomiglia in modo fenomenale al Presidente ", si spiega, citando il paragone effettuato da un software per il riconoscimento facciale secondo cui le immagini dei presunti padre e figlia si sovrappongono al 70,44 per cento (laddove il 75 per cento significa che si tratta di due foto della stessa persona).

La madre Svetlana è proprietaria di una società che detiene il 2,8 per cento di azioni di Rossiya Bank, la banca associata all'entourage di San Pietroburgo di Putin inclusa nell'elenco delle entità colpite da sanzioni negli Usa, e controlla il complesso sciistico di Igora, (dove fra l'altro nel 2013 si è sposata la figlia di Putin Katerina). Il suo patrimonio, che include proprietà a Mosca, San Pietroburgo e nella città di Sochi, è valutato in 7,7 miliardi di rubli (102 milioni di dollari).

Putin e Svetlana, nata a San Pietroburgo nel 1975, avrebbero iniziato la loro relazione negli anni Novanta. Prima di trasferirsi nel complesso di abitazioni più prestigioso di San Pietroburgo, in coincidenza con l'inizio della sua relazione con il futuro presidente, lei viveva nella casa popolare, dove era cresciuta. Dopo la sua laurea nel 2000, la sua vita è iniziata a cambiare drasticamente. I due hanno volato sullo stesso aereo da San Pietroburgo a Mosca almeno una volta, nel 1999.

"E' la prima volta che sento parlare di questa donna", ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Elizaveta ha cancellato tutte le sue fotografie sui social da quanto Proekt ha contattato la madre per un commento che non è mai arrivato.