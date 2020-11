Scozia primo Paese al mondo a distribuire assorbenti gratis

(Fotogramma)

La Scozia è il primo Paese al mondo ad avere deciso un programma di distribuzione gratuita degli assorbenti: il Period Products (Free Provision Scotland) Act è stato approvato all'unanimità ieri sera dal parlamento di Edimburgo, dopo una campagna della società civile che va avanti da quattro anni.

La nuova legge varata dal governo locale scozzese impone alle autorità locali di mettere a disposizione assorbenti gratuiti per chi ne ha bisogno, sull'esempio del North Ayrshire, dove sono stati installati già da due anni distributori in tutte le istituzioni pubbliche. Lo stesso dovranno fare scuole e università.

Il tema è diventato popolare in Scozia, con molti ristoranti e pub che mettono a disposizione assorbenti gratuiti per le cliente. Non si tratta soltanto di mettere fine allo stigma legato al ciclo mestruale, ma anche di venire incontro a chi si trova in difficoltà economica per l'acquisto di prodotti necessari, che pesano tutti i mesi sulle tasche delle donne.