Violenza donne, dichiarazione Italia-Spagna contro 'epidemia invisibile

Immagine di repertorio (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 2015, scarpe rosse nella piazza di San Giuliano Terme - Pisa)

I governi della Spagna e dell'Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E durante il vertice intergovernativo in corso a Palma de Maiorca è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime della violenza di genere.

"Sono vittime di una pandemia più strutturata ed invisibile che meritano il nostro riconoscimento e rispetto", si legge nella dichiarazione congiunta in cui si ricorda come nella Ue "decine di donne continuino ad essere uccise per mano dei partner o ex partner".