Maradona, scontri e disordini: feretro portato via in elicottero

(Fotogramma)

Il feretro di Diego Armando Maradona è stato portato via in elicottero dalla Casa Rosada per motivi di sicurezza. Nuovi scontri tra la polizia argentina e i tifosi si sono registrati a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, costringendo le autorità a trasportare la bara in elicottero al cimitero di Bella Vista. Lo riportano i media argentini, spiegando che la famiglia ha revocato la decisione di estendere fino alle 19 (ora locale) la camera ardente. Gli agenti hanno sparato proiettili di gomma e usato gli idranti contro i tifosi, che hanno lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti.

La tensione ha cominciato a crescere verso le 14, man mano che si avvicinava l'orario di chiusura al pubblico per l'ultimo saluto prolungato fino alle 19. In migliaia dalle 6 del mattino si sono recati oggi in pellegrinaggio nella sede di Plaza de Mayo per salutare il Pibe de oro. I tifosi sono arrivati ad abbattere le transenne poste attorno alla Casa Rosada, lanciando pietre, bottiglie e altri oggetti contro la polizia. E gli agenti hanno reagito con proiettili di gomma ed effettuando arresti.

Sul feretro del Pibe de è stata aggiunta anche la maglia numero 10 del Napoli oltre a quelle della Nazionale argentina e del Boca Juniors.

I funerali verranno celebrati oggi stesso per volere della famiglia. Maradona sarà sepolto ai Jardin de Bella Vista, un cimitero privato dove già riposano il padre, Don Diego, e la madre, Dalma Salvadora Franco, nota come 'dona Tota'.

