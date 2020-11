Elezioni Usa, Trump paga riconteggio Wisconsin: più voti per Biden

(Afp)

Donald Trump spende 3 milioni di dollari per un nuovo conteggio dei voti in Wisconsin. E Joe Biden aumenta il vantaggio. Nel riconteggio Biden ha confermato ed anzi aumentato il margine di 132 voti in uno dei distretti, quello della contea di Milwaukee. Secondo i dati diffusi, si legge nel Milwaukee Journal Sentinel, dei circa 460mila voti ricontati, 317.527 sono andati al democratico e 134.482 al presidente.

Il riconteggio è stato chiesto anche nella contea di Dane dove le autorità elettorali locali ritengono di concludere domani il secondo spoglio delle schede. La campagna di Trump ha chiesto il riconteggio in queste che sono le contee più popolose e più liberal dello stato dove Biden ha vinto con un vantaggio di circa 21mila voti.