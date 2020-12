Vaccini Covid contraffatti, Interpol lancia allarme arancione

Foto Afp

L'Interpol ha diffuso un messaggio di allerta arancione a livello globale perché le agenzie governative dei 194 Stati membri aumentino i controlli su possibili vaccini contraffatti da organizzazioni criminali. L'avvertimento riguarda sia i vaccini contro il Covid-19, sia quelli anti-influenzali contraffatti e venduti online o di persona.

La pandemia rappresenta ''un'opportunità senza precedenti per chi ha comportamenti criminali e opportunistici'', ha detto l'Interpol, mettendo in guardia da una nuova ondata di azioni criminali ''in relazione alla falsificazione, il furto e la pubblicità illegale di vaccini anti Covid-19''.