Putin e l'ufficio fotocopia a Sochi: "Così finge di essere a Mosca"

(Afp)

Vladimir Putin dispone a Sochi di un ufficio identico a quello della sua residenza di Novo Ogarevo, per poter simulare incontri a Mosca quando in realtà si trova sul Mar Nero. Secondo quanto rende noto il sito di notizie Proyekt Media, una nuova testata che si definisce indipendente, citando tre diverse fonti, negli ultimi mesi di pandemia l'ufficio Poteomkin di Sochi è stato usato in segreto e di frequente.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito la notizia: "Putin lavora a Mosca e ogni tanto si sposta per lavoro", ha aggiunto senza tuttavia precisare le date dei suoi spostamenti. Proyekt ha anche analizzato i dati sui voli dell'aereo usato da Putin e analisi delle fotografie due uffici.

Lo scorso due novembre per esempio Putin, che in questi mesi è rimasto isolato per proteggersi dal coronavirus, ha parlato, in video conferenza, con un gruppo di scolari. Il Cremlino ha precisato che il Presidente si trovava a Mosca ma quel giorno diversi membri dello staff di Putin erano a Sochi. E il 3 l'aereo di Putin è decollato da Sochi diretto a San Pietroburgo, dove Putin era atteso per inaugurare un nuovo rompighiaccio.