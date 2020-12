Covid Usa, record di ricoveri

(Afp)

Negli Stati Uniti è record di ricoveri per il Covid-19. Il dato è stato riportato oggi dal Covid Tracking Project, citato dalla Cnn, secondo il quale ieri 112.816 persone sono state ammesse in ospedale. Si tratta del 14mo giorno consecutivo in cui si registrano oltre 100mila ricoveri nel Paese. I casi complessivi di contagio sono stati finora 16.716.777, secondo gli ultimi dati riportati dal Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University. I decessi sono stati 303.773, stando alla stessa fonte.