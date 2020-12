Vaccino Pfizer, Fda: "Fiale con dosi extra si possono usare"

(Afp)

Alcune delle fiale del vaccino anti-Covid di Pfizer/BionTech consegnate agli Usa contengono dosi extra di prodotto, superiori cioè alle 5 dosi che ogni fiala dovrebbe contenere. Un elemento che sembrerebbe dunque aumentare la fornitura di siero a disposizione degli Stati Uniti e del quale l'Agenzia regolatoria americana Food and Drug Administration si dice "a conoscenza" in un messaggio postato su Twitter.

Le fiale potrebbero contenere materiale anche per 6 o 7 dosi, si spiega. "In questo momento - scrive l'ente regolatorio - considerata l'emergenza sanitaria pubblica, la Fda sta consigliando che è accettabile utilizzare ogni dose completa ottenibile da ogni fiala (la sesta, o forse anche una settima), in attesa della risoluzione del problema". L'authority aggiunge che sta lavorando con Pfizer per definire il "miglior percorso da seguire. Condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena li avremo", assicura.

Gli Stati Uniti hanno acquistato 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer/BionTech, sufficienti per proteggere 50 milioni di persone, ma la maggior parte della fornitura non sarà disponibile per mesi. Gli States hanno acquistato anche 100 milioni di dosi del vaccino di Moderna, per il quale è atteso domani il via libera Fda.