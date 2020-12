Variante Covid, Inghilterra: oggi parla Johnson

Foto Afp

Il premier britannico Boris Johnson parlerà in una conferenza stampa annunciata per il pomeriggio. L'orario non è ancora stato confermato, ma si ritiene che il premier si rivolgerà alla nazione dopo la riunione del comitato di emergenza Cobra, iniziata alle 15. Il Regno Unito in queste ore si trova di fatto isolato dal resto del mondo, dopo che decine di Paesi hanno sospeso gli arrivi dalla Gran Bretagna, a causa della nuova variante del coronavirus scoperta nel Paese.