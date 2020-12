Covid Inghilterra, altri 32.725 casi e 570 morti

(Afp)

Altri 32.725 casi di coronavirus in Inghilterra nelle ultime 24 ore. Il lockdown imposto in alcune aree del paese ancora non produce risultati evidenziabili nei dati quotidiani. Il bilancio odierno del Regno Unito non è disponibile, ma i dati inglesi sono sufficienti per evidenziare un aumento dei contagi del 14% rispetto ad una settimana fa. In Inghilterra, inoltre, sono stati registrati altri 570 morti che portano il totale a 70.195 dall'inizio dell'emergenza.

L'Irlanda del Nord non ha aggiornato i propri dati ieri e riprenderà a farlo solo il 28 dicembre. Stesso iter in Scozia. Niente dati dal Galles a Natale e lo stesso accadrà il primo gennaio.