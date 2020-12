Vaccino Pfizer, Aifa: 6 dosi in ogni fiala di Comirnaty

Afp

"E' possibile ottenere almeno 6 dosi da ogni flaconcino del vaccino Pfizer-Biontech". Lo sottolinea in una nota l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sul proprio sito offrendo un chiarimento sulla quantità di vaccino presente in ogni fiala del prodotto Comirnaty. "Con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare ogni spreco", avverte l’Aifa e in accordo con quanto stabilito dalla sua Commissione tecnico scientifica, l'agenzia suggerisce che "ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp)".

"La dose di vaccino che deve essere somministrata a ciascuna persona è di 0,3 ml. Questa dose deve essere estratta in condizioni asettiche e utilizzando siringhe di precisione adeguate, da un flaconcino di vaccino che contiene 2,25 ml, dopo la diluizione prevista con soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%", prosegue l'Aifa. "Eventuali residui provenienti da flaconcini diversi, anche appartenenti allo stesso numero di lotto, non dovranno essere mescolati", conclude l'agenzia.

PFIZER - Ogni fiala di Comirnaty, il vaccino anti-Covid di BioNTech-Pfizer, contiene sei dosi, ma il suo uso è autorizzato solo per cinque, ha riferito un portavoce della compagnia tedesca BioNTech all'agenzia Dpa.

Ogni fiala contiene fino a sei dosi e in ogni dose vi devono essere 0.3 millilitri del vaccino. Tuttavia per estrarre tutte e sei le dosi dalle fiale servono siringhe e aghi speciali che non sono disponibili in tutti i Paesi. Per questo motivo, spiega la compagnia produttrice, le fiale sono intese per cinque dosi e così sono state approvate dall'Ue.

Secondo il ministero tedesco della Salute, ora si possono prelevare sei dosi da ogni fiala in Germania. Va ricordato che non è possibile combinare i fondi di diverse fiale per fare una dose ulteriore di vaccino.