Covid Francia, "escluso per ora un nuovo lockdown"

(Afp)

E' "escluso" in Francia "in questa fase" un nuovo lockdown sia a livello nazionale che locale. Lo ha dichiarato il ministro della Salute francese, Olivier Veran, parlando a 'France 2'. Il ministro ha quindi annunciato che il coprifuoco sarà anticipato alle 18 nei dipartimenti più colpiti dall'epidemia. Per il Cts d'Oltralpe, riporta nel suo parere al governo, è "probabile" una "ripresa incontrollata dell'epidemia" nel Paese a gennaio a causa dell'incremento dei contagi legato alle festività natalizie.