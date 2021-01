Covid Gb, chiuse le elementari a Londra: aumentano ricoveri di minori

(Afp)

Ripartenza della scuola a rischio in Inghilterra, dove sarebbe previsto il ritorno sui banchi lunedì. Il governo ha annunciato che le elementari di Londra rimarranno chiuse, ma intanto il sindacato insegnanti chiede che il provvedimento sia esteso a tutte le scuole d'Inghilterra, rinviando la riapertura di due settimane. "Quello che è giusto per Londra, è giusto per il resto del paese", ha detto oggi alla Bbc Mary Bousted, capo del sindacato insegnati Neu, sottolineando i rischi della maggior contagiosità della variante inglese del coronavirus. In ciascuno degli ultimi 4 giorni, i contagi giornalieri in Gran Bretagna sono stati intorno ai 50mila.

Aumentano intanto i ricoveri di minori per il covid a Londra. A lanciare l'allarme è la capo infermiera del King's College Hospital, Laura Duffel. "Nella prima ondata i minori erano colpiti in maniera minima, ora ne abbiamo un intero reparto", ha detto alla Bbc, aggiungendo che altri colleghi le hanno riferito di situazioni simili in altri ospedali della capitale britannica.

Boom casi Gb e cambia strategia vaccino