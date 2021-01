Covid, "Germania verso proroga lockdown"

Afp

Germania verso la proroga del lockdown per altre "quattro settimane". A pochi giorni dal prossimo vertice di martedì tra autorità federali e dei Laender tedeschi che dovrebbe decidere sul prolungamento, si moltiplicano infatti gli appelli in favore di un'estensione delle misure restrittive anti-Coronavirus, in vigore fino al 10 gennaio. Ad unirsi al coro di voci che premono in questa direzione è il presidente dell'Ordine dei Medici della Germania, Klaus Reinhardt, che alla Bild sottolinea come la cosa più importante sia "far capire chiaramente alle persone che ci troviamo davanti ancora due, tre, quattro mesi che richiederanno sforzi da parte di tutti" anche di fronte alla situazione delle strutture ospedaliere. Dal punto di vista puramente numerico "siamo con oltre il 90% delle capacità impegnate".

Reinhardt si è quindi detto praticamente certo del fatto che nel corso del prossimo vertice verrà decisa un'estensione dei lockdown: "Sicuramente fino ad inizio febbraio, cioè quattro settimane" in cui verranno prorogate le chiusure di scuole, asili nido e numerosi esercizi commerciali, secondo il medico.