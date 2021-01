Assalto al Congresso, Pelosi: "Sessione riprende stanotte"

(Afp)

La sessione congiunta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden riprenderà stanotte. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi in una lettera ai colleghi, nella quale rende noto che, "dopo telefonate con il Pentagono, il dipartimento di Giustizia ed il vice presidente, abbiamo deciso di dover procedere stanotte una volta che il Campidoglio sarà stato risistemato". La sessione è stata interrotta dall'irruzione di decine di sostenitori di Donald Trump dopo la manifestazione andata in scena a Washington.

La sessione congiunta del Congresso per la certificazione del voto riprenderà alle 20 ora di Washington, le due in Italia, ha successivamente reso noto il leader democratico al Senato, Charlie Schumer.