Covid Germania, 17mila nuovi casi

(Foto Afp)

Sono quasi 17.000 i nuovi contagi da coronavirus in Germania e altri 465 decessi che superano la soglia dei 40.000 dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch (RKI ), l'agenzia governativa incaricata del controllo delle malattie infettive. I 16.946 nuovi casi portano i contagi a un totale di quasi due milioni di persone (1.908.527).

L'RKI ha reso noto che attualmente ci sono circa 340.000 casi attivi, circa 3.000 in più rispetto al giorno precedente, mentre circa 1.525.300 persone sono guarite da COVID-19, circa 13.400 in più rispetto all'ultimo giorno. L'incidenza accumulata negli ultimi sette giorni è invece di 162,2 casi ogni centomila abitanti, per un totale di 134.879 casi rilevati nell'ultima settimana.

Secondo le ultime statistiche RKI, circa mezzo milione di persone ha ricevuto la prima delle due dosi del vaccino, con una media di circa 40.000 vaccinazioni al giorno effettuate nel Paese di 83 milioni di abitanti.