In pole De Santis, prima donna alla guida di Rai1

(Fotogramma)

Per la prima volta potrebbe arrivare una donna alla guida di Rai1 ma anche un direttore a titolo sostanzialmente gratuito a Rai2. La convocazione ufficiale del Cda Rai è arrivata sui tavoli dei consiglieri ieri pomeriggio: il consiglio si riunirà alle 16 di martedì 27 novembre. All'odg ci sarebbero le nomine delle tre reti generaliste e forse anche di un paio di testate rimaste fuori dalla prima tornata di nomine ai tg (come Rai Sport e Rai Parlamento). A quanto apprende l'Adnkronos, al momento si sarebbe trovato l'accordo su tre nomi, che dovrebbero essere proposti dall'ad Salini al Cda come direttori: l'arrivo a Rai1 di Teresa De Santis, la cui nomina sarebbe gradita alla Lega ma avrebbe anche l'ok di Salini in quanto professionalità interna di lungo corso; il ritorno a Rai2, dopo più di 16 anni, di Carlo Freccero (che diresse la seconda rete già dal 1996 al 2002), professionista televisivo universalmente riconosciuto, fortemente stimato e voluto da Salini e gradito ai Cinque Stelle; la conferma a Rai3 di Stefano Coletta, apprezzato dall'ad per le sperimentazioni condotte e i risultati ottenuti.

Un pacchetto di nomine che rimarrebbe negli annali almeno per due motivi: la nomina della prima direttrice donna a Rai1 e il primo incarico di direttore di Rai2 assunto sostanzialmente a titolo gratuito. Freccero, infatti, non potrebbe per legge percepire lo stipendio di direttore in quanto pensionato. Ma avrebbe dato il suo assenso ad una prestazione 'senza stipendio'.