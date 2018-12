La manovra torna in Commissione

(Fotogramma)

Tre ore per un riesame di 18 commi del testo della legge di Bilancio. E' il tempo richiesto dalla relatrice di maggioranza, Silvana Comaroli (Lega), che ha comunicato all'aula, a nome della maggioranza, il rinvio in Commissione Bilancio del provvedimento, di cui l'aula ha da pochi minuti concluso la discussione generale.

Comaroli ha spiegato che il riesame si è reso necessario "al fine di modificare o sopprimere dal provvedimento alcune disposizioni che presentano profili problematici, dal punto di vista finanziario" e per esaminare l'emendamento Brunetta 14.058, "rimasto accantonato con il parere favorevole dei relatori di maggioranza e del governo". Dopo aver elencato i 18 commi, Comaroli ha proposto che il rinvio non sia superiore alle tre ore "considerati i tempi tecnici per la ristampa dei testi".

La maggioranza ha respinto con un voto dell'aula la richiesta dell'opposizione di rinviare integralmente il testo della manovra in Commissione Bilancio per una revisione complessiva del ddl, e non solo i 18 commi indicati dalla relatrice Comaroli.