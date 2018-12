Conte-Juncker, prima la telefonata poi l'incontro?

Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte (FOTOGRAMMA/IPA)

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "hanno parlato al telefono martedì e hanno concordato di rimanere in contatto. Il dialogo continua e probabilmente ci sarà un incontro" tra i due "la settimana prossima" per parlare della manovra, "ma in questa fase nulla è confermato. Per questo non è nell'agenda del presidente ma vi informeremo se cambierà qualcosa". Lo dice Mina Andreeva, vice portavoce capo della Commissione, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Allo stato, posto che si tenga, non è ancora chiaro quando sarà l'incontro, se martedì o mercoledì, né dove: nel primo caso sarebbe a Strasburgo, come anticipato dal premier in un'intervista all'AdnKronos; nel secondo a Bruxelles, dove giovedì e venerdì si terrà il Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue.