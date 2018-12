Piazza Fontana, Fico: "Chiedo scusa per i depistaggi"

(Fotogramma)

"E' giusto che le cariche istituzionali siano qui, è un dovere". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al suo arrivo a piazza della Scala a Milano da dove è partito il corteo per commemorare le vittime della strage che aprì la stagione della tensione. In prima fila i familiari della strage di cui ricorre il 49esimo anniversario, accanto a Fico presente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con la fascia tricolore. Al corteo i gonfaloni della Città e della Regione Lombardia, oltre allo stendardo dell’Anpi.

"Se nessuno ancora lo ha fatto, io lo faccio oggi con molta semplicità e umiltà: vi chiedo scusa per tutto quello che non è stato fatto - ha detto Fico durante il suo intervento - per i depistaggi, per la burocrazia che avete dovuto sopportare, scusa per il piegarsi di tutti gli apparati dello Stato a celare la verità".