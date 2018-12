'W Conte, mantenuto 2 e 4!', spopola l'equivoco

(Afp)

Si fa a presto a dire 'due e quattro'. Ieri il premier Giuseppe Conte è volato a Bruxelles per parlare della manovra col presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, al quale ha proposto un abbassamento del rapporto deficit-Pil dal 2,4% (obiettivo iniziale dei gialloverdi) al 2,04%. E sebbene tra le due percentuali ballino miliardi di euro, tra i simpatizzanti grillini c'è chi non è riuscito a cogliere la differenza sostanziale di questo cambio di scenario, esultando ugualmente per il mantenimento del "due e quattro".

Sul gruppo Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle, l'utente Tommaso scrive trionfante: "W il nostro Presidente che e riuscito a tenere il deficit a 2 e 4!! Ala (sic) faccia dell'Europa". Più di trecento mi piace e un centinaio di commenti festanti accompagnano la sua esultanza. Anche se qualcuno fa sommessamente notare che non si tratta proprio della stessa cosa. "Ma dove vivete?", commenta Camilla. "Dio santo l'ignoranza - rimprovera Edoardo - Il deficit è sceso, non è rimasto uguale. Non dire in giro che voti 5S per favore".