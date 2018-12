Lele Mora in campo con il Partito Unione Cattolica

(Fotogramma)

"Ho chiesto in questi giorni a molti volti noti della televisione e del giornalismo italiano di aderire al mio partito e essi mi hanno risposto che non vedono l'ora di farne parte. Sono sicuro che governeremo l'Italia entro un paio di anni". Ad assicurarlo è Lele Mora, nominato oggi dal segretario del Partito Unione Cattolica, Ivano Tonoli, presidente della formazione politica di ispirazione cattolica. "Ho scelto Unione Cattolica - ha dichiarato Mora - perché è l'unico partito politico, esistente in Italia, che si fonda sui principi della filosofia cristiana, che fa del perdono il suo punto focale".

"Le leggi italiane - ha continuato il manager dei Vip - sono sorrette da una concezione eccessivamente moralistica, che considera la punizione quasi il fine ultimo della propria emanazione e che, pertanto, tengono in scarsa considerazione la necessità della riabilitazione sociale ed umana di chi sbaglia. La filosofia cristiana, applicata alla politica, potrà costruire un mondo più umano. Desidero mediante la mia attività politica, aiutare chi sta male, chi è povero, chi è indifeso. In poche parole, desidero poter offrire a tutti una seconda possibilità, quando essi sbagliano. La politica deve dirigere il proprio fine al servizio del bene comune e non a favore degli interessi di pochi. Siamo il partito politico che pone i temi dell'aiuto, della 'buona parola', ossia della parola costruttiva, che non offende, ma che incoraggia, del riscatto morale, del riscatto sociale, dell’integrazione e della riabilitazione al centro della propria missione. Chi ha sbagliato deve essere riabilitato e reinserito dignitosamente nell'ambito della società civile ed umana, come ci insegna il Cristianesimo".