Manovra, bagarre alla Camera

(Fotogramma)

Ultimo giro alla Camera per la legge di bilancio. E' iniziata questa mattina in aula la discussione generale sulla manovra economica, licenziata nella notte dalla commissione Bilancio, ed è scoppiata la bagarre. Il voto finale è previsto entro domani sera ma continua la protesta delle opposizioni, che hanno contrastato il provvedimento fin dall'inizio, in ogni suo passaggio a Montecitorio come a palazzo Madama. Proteste così forti e rumorose che il presidente Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta per 10 minuti ed ha convocato la riunione dei capigruppo come chiesto dalle opposizioni per decidere sul prosieguo dei lavori.

BAGARRE IN AULA - La seduta, presieduta all'inizio da Mara Carfagna, si è aperta con le proteste dei rappresentanti delle opposizioni che all'unisono hanno criticato lo svolgimento dei lavori nella notte in Commissione bilancio. Sono intervenuti, tra gli altri, Beatrice Lorenzin, Maurizio Lupi, Francesco Lollobrigida e Graziano Delrio. Tra le critiche il fatto che il presidente della commissione bilancio Claudio Borghi non ha consentito la votazione degli emendamenti e che fosse stato dato mandato al relatore di riferire in aula senza alcun voto. Le opposizioni hanno anche chiesto più tempo per la discussione generale in aula.