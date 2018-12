Tiziano Renzi fa causa a Belpietro

(Fotogramma)

Causa in arrivo per Maurizio Belpietro. Parola di Tiziano Renzi che in un post su Facebook ha parlato di "ultimo attacco del quotidiano 'La Verità" diretto dal giornalista che "riguarda regali di Natale che io avrei fatto attingendo a materiale di proprietà delle istituzioni". Una "notizia assurda" per il padre dell'ex segretario Pd, "con regali che sarebbero stati fatti peraltro a persone che neanche conosco. Si tratta di una colossale menzogna, l'ennesima". Ed è per questo, promette papà Renzi, che "saranno gli avvocati a scegliere se fare causa solo civile o anche, come auspico, penale. Quello che è certo e che si uniranno a me nel procedimento, mia figlia Matilde e mio cognato Andrea, anche loro tirati in ballo in modo inspiegabile. Sarà un piacere tenervi informati sull’andamento delle cause. Ma sono sinceramente sorpreso dal livello delle accuse, totalmente assurde".

"Con Belpietro e La Verità ci rivedremo in tribunale. A quei parlamentari grillini che stanno cavalcando in modo meschino questa vicenda una richiesta: rinunciate - scrive ancora - alle prerogative parlamentari e fatevi denunciare. Scopriremo chi ha ragione e chi invece ormai si nasconde dietro i privilegi della casta", conclude Tiziano Renzi.