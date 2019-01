Salvini show sulla neve, in diretta irrompe la figlia

"E' arrivato il bombardino ipocalorico, lo dedico agli italiani che sono tornati a sorridere e ad avere fiducia". Mentre Matteo Salvini brinda nel rifugio di montagna, a Bormio, a favore di telecamera del cellulare, per la sua diretta Facebook, irrompe in video la figlia Mirta, in giacca a vento gialla, che si appoggia - sorridente - sulle spalle del papà. "Scusate le intromissioni", dice lui rivolgendosi alla piccola. "Guarda che se ti vedono Renzi e Boldrini, dicono che uso i minori nei live", dice poi guardando la bambina che entra e esce dall'inquadratura.

"Cos'è il bombardino?", chiede, ancora, Mirta rifacendo capolino. "E' una cosa analcolica, c'è un po' di panna", spiega il ministro, 'fingendo' di non sapere che la bevanda tipica d'alta quota è a base di brandy. Intanto saluta "i milanesi che sono qui, mentre giù ho visto romani e tanti valtellinesi e i tanti siciliani". "Se lo vede il mio medico però si arrabbia come una bestia", dice, poi, alzando il boccale con il bombardino.