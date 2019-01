"Epurati Luca e Paolo", Pd contro Freccero

Luca e Paolo imitano il ministro Toninelli a 'Quelli che dopo il Tg' (fermo immagine Rai)

Il Pd va all'attacco di Carlo Freccero che ieri, durante la conferenza stampa sulla sua nuova Rai2, ha annunciato l'intenzione di inserire un programma di approfondimento informativo dopo il tg delle 20 con la conseguente esclusione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu di 'Quelli che dopo il Tg'.

"Ci tengo a loro ma purtroppo oggi l'esigenza della Rai è un'altra e cioè avere un programma di approfondimento" ha detto ieri Freccero, scatenando l'ira dei dem. "Carlo Freccero, al quale pur non manca competenza professionale, si è guadagnato sul campo, per meriti acquisiti in Rai, il nuovo titolo di Epurator - afferma il senatore Pd Salvatore Margiotta, componente della Vigilanza Rai -. Il palinsesto di Rai 2 parte infatti dalla cancellazione di Luca e Paolo e di tutti coloro che possono non essere d'accordo con la nuova linea sovranista della rete. Freccero non tollera più la satira sui ministri 5 Stelle".