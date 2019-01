Salvini non molla: "Porti chiusi per i trafficanti"

(AFP)

"Ho firmato il permesso a centinaia di donne e bambini riconosciute davvero in fuga dalla guerra che arriveranno in aereo e avranno in Italia il loro futuro. Però ora basta, per i trafficanti di esseri umani, i porti italiani sono e rimarranno chiusi. Non mollo". E' quanto sottolinea Matteo Salvini in una diretta Facebook, aggiungendo che di migranti "ne prendiamo zero, abbiamo dato".

"Possono fare appelli Fabio Fazio, il vescovo, il cantante, il calciatore, ma io rispondo a 60 milioni di italiani che hanno diritto a un Paese in cui si entra se si ha il diritto" afferma il vicepremier. Che prosegue: "Dico ai sindaci e governatori ribelli, il governatore della Toscana, il sindaco di Napoli, ma non avete un po' di vergogna, ritegno, buon senso e dignità? Chi non riesce a risolvere i problemi di Napoli, Palermo, Firenze, Milano deve passare le giornate a preoccuparsi dei problemi dell'altra parte del mondo?".