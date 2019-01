Stoccata di Gentiloni: "Conte? Per il mondo il premier è Salvini"

(Fotogramma)

"Chi è oggi il vero premier in Italia? Nel mondo pensano che la guida del governo italiano sia Matteo Salvini, il che qualcosa vuole dire". A lanciare la stoccata al presidente del Consiglio è l'ex premier Paolo Gentiloni, intervistato da 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1.

"L'ho sentito dire da diversi leader europei in questi mesi. C'è anche un interesse di una parte di questi leader a polarizzare: a Macron fa bene dire io sono l'anti Salvini e viceversa. Ho addirittura visto su BBC World un promo in cui si mostravano i volti di 10 grandi leader mondiali ed uno di questi era Salvini...".

Lei si rivede un po' in Conte? "No. Io avevo una certa esperienza europea che poi ho messo a frutto, Conte se la sta facendo in questi mesi e speriamo che faccia altrettanto". Da ex premier a premier, che consigli darebbe a Giuseppe Conte? "Esercitare il ruolo che compete a un Presidente del Consiglio", ha concluso a Rai Radio1 Gentiloni.