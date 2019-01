Di Pietro: "Berlusconi? E' un caso umano"

Antonio Di Pietro (Fotogramma)

"Berlusconi? E' un caso umano...''. Antonio Di Pietro taglia corto con l'Adnkronos quando gli viene chiesto della nuova discesa in campo di Silvio Berlusconi, l'ennesima in vent'anni di politica, stavolta all'età di 82 anni e per le elezioni europee di fine maggio. ''Berlusconi è davvero un caso umano, e' come tale ne va preso atto...", insiste l'ex pm di Mani Pulite, commentando la candidatura del leader di Forza Italia.