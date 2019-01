Gaffe Di Maio: "Mimmo Parisi? E' un italo-pugliese''

(Fotogramma)

"Lui è Mimmo Parisi della Mississippi University... è un italo-pugliese". Gaffe per Luigi Di Maio durante la convention grillina sul reddito di cittadinanza, mentre presenta il nuovo capo dell'Anpal. "Italo-americano", si è poi corretto Di Maio, che ha scherzato sulla gaffe: "Italo-pugliese è fantastico, sono due nazionalità!".

Parlando del ruolo del navigator, figura prevista dalla riforma dei centri per l'impiego, Parisi ha spiegato: "Il navigator ha il compito di superare gli ostacoli" del mondo del lavoro. "Il navigator aiuta a far capire alla persona che ha bisogno di aiuto che il mondo è più complesso, capire le realtà locali, regionali. Sarà una figura chiave, sarà in una cabina di regia molto complessa", ha aggiunto.