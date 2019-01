Reddito e quota 100, Di Maio: "Una rivoluzione"

(Foto Adnkronos)

Luigi Di Maio, tra slide e video esplicativi, apre la convention M5S su reddito di cittadinanza e quota cento. Il vicepremier e capo politico 5 Stelle illustra le misure recentemente varate dal governo Conte. "Questo evento per noi è una festa", dice il vicepremier, presentiamo "una rivoluzione nel mondo del lavoro italiano". Ed è "anche grazie a Conte se siamo qui a festeggiare, ha sempre difeso questa misura".

"Quota cento - spiega - è uno strumento di cui siamo orgogliosi, ma ha ricevuto tantissime critiche... Con quota cento potranno andare in pensione fino a 620mila persone, più di quelle previste con la legge senza quota cento. Liberiamo posti di lavoro e nella Pa sarà la grande occasione per riformare le funzioni della Pubblica amministrazione". Il reddito di cittadinanza "si basa su un principio sacrosanto e mi rende orgoglioso come ministro del Lavoro. In Italia oggi c'è chi non ha niente. D'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Una famiglia che non ha nulla potrà avere almeno 1.300 euro. Quando dicevo 'aboliremo la povertà' parlavo di questo principio", rimarca Di Maio, spiegando che "tra chi avrà il reddito la stragrande maggioranza sono persone perbene, per questo sono rimaste in difficoltà".

"Non so se stiamo andando o meno verso una fase di crisi economica", afferma, ma "non faremo come quelli di prima... noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli e questo strumento ci permette di farli accedere a un percorso". "Noi - sottolinea - dobbiamo andare nelle piazze: non dobbiamo dire cosa abbiamo fatto ma spiegare agli italiani come accedere a questi strumenti". Il reddito di cittadinanza, sottolinea, "sarà anche uno strumento di emersione delle illegalità".

Di Maio illustra poi le modalità di attivazione del reddito di cittadinanza: "Tutta la procedura potrà essere online, altrimenti puoi andare in uno sportello di poste e avviare lì la procedura". E spiega che "le card" per il reddito di cittadinanza "sono pronte, saranno quelle che andranno a ricevere i destinatari del reddito agli sportelli delle Poste. E' una normale Postepay, non vogliamo discriminare nessuno", e la card "non permetterà spese per il gioco d'azzardo".

Alla convention Di Maio chiama sul palco accanto a sé Lino Banfi e annuncia: "Come governo abbiamo nominato il maestro Banfi, andrà a rappresentare l'Italia nella commissione italiana per l'Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco".