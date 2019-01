Rai Parlamento, "nomina Sabbah legittima"

(Fotogramma/Ipa)

Per la Rai, spiegano fonti di Viale Mazzini, la nomina a vicedirettore di Rai Parlamento di Iman Sabbah è legittima. Sabbah, fanno notare, è regolarmente iscritta all'ordine nell'elenco speciale, in quanto cittadina straniera che proviene da uno stato estero ed ha continuato l'attività giornalistica in Italia. Successivamente Sabbah ha anche acquisito la cittadinanza italiana. Ciò detto l'Azienda ha comunque intenzione di chiedere un approfondimento all'ordine dei giornalisti italiani.