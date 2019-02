Usigrai: "Maglie non risulta iscritta a Odg da 3 anni"

(Fotogramma/Ipa)

"Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all'Ordine dei #Giornalisti. Non risulta più iscritta da circa 3 anni". Lo scrive su Twitter il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani, riferendosi alla giornalista e opinionista veneziana alla quale verrà affidata la striscia informativa di Rai 1 che andrà in onda subito dopo il Tg.