Convenzione Pd, parte la corsa a tre

Sulle note dell'inno di Mameli, subito dopo quelle dell'inno europeo, ha preso il via la Convenzione del Pd. Presenti i tre candidati alla segreteria - Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giachetti - che da oggi, ufficialmente, accedono alle primarie del 3 marzo. Fuori, invece, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino, che prenderanno comunque la parola nel corso dei lavori insieme ai candidati alle primarie.

Questi i risultati dei congressi di circolo letti stamane dal presidente della commissione Congresso, Gianni Dal Moro, all'Ergife di Roma: Zingaretti si attesta al 47,38% (88.918 voti), Martina al 36,10% (67.749), Roberto Giachetti all'11,13% (20.887). Non accedono alle primarie Boccia, che ha ottenuto il 4,02% (7.537 voti), Saladino con lo 0,7% (1.315) e Corallo con lo 0,67% (1.226). A votare, 189.023 iscritti al Pd ai congressi di circolo su un totale di 385.115 ma, visto che non si è votato in 5 provincie, gli aventi diritto sono stati 374.786 pari al 50,43%. Insomma ha votato un iscritto su due. Questi i dati ufficiali comunicati dal presidente della commissione congresso dem. In tutto i congressi di circolo sono stati 5.693.

TRA NOVITA' E GRANDI ASSENTI - Una modifica alla scenografia e nella grande foto che fa da sfondo al palco sono apparse due bandiere dell'Unione europea, tra quelle del Pd. E' la, piccola, novità più evidente introdotta dalla Convenzione del Pd che, anche nei dettagli, cerca di voltare pagina rispetto al recente passato. Altra piccola novità, l'inno europeo è risuonato un attimo prima di quello di Mameli che ha dato il via formale ai lavori. Ma è in platea, dove tra i Big si contano diverse assenze, che si notano le differenza maggiori. Non c'è, e non è la prima volta, Matteo Renzi. Non ci sono Maria Elena Boschi e Luca Lotti e nemmeno Paolo Gentiloni, impegnato negli Stati Uniti per incontri e conferenze.

Tra i voti noti ci sono Dario Franceschini e Piero Fassino. A lavori avviati si è presentato Carlo Calenda, per sedere in platea tra i delegati e non tra i dirigenti. Ma la prima fila è appaltata ai sei candidati alla segreteria, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giachetti, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino, con i primi tre rimasti in gara pronti a catalizzare l'attenzione.

DOCUMENTO DEGLI EURODEM, IRA CALENDA - Gli eurodeputati Pd hanno presentato alla convenzione un documento per i candidati alla segreteria dem. Un documento che "vorremmo diventasse una piattaforma comune", ha detto la capogruppo a Strasburgo Patrizia Toia, e sia portato in giro durante la campagna per le primarie del 3 marzo "per iniziare da subito anche la campagna elettorale per le europee" del 26 maggio.

"Oggi -ha spigato Toia alla convenzione dem- presentiamo un documento che parla di riscossa europea che per primi dobbiamo fare noi alzando bandiera europea il 21 marzo. E' un documento a cui abbiamo lavorato tutti noi eurodeputati" senza distinzione di mozioni congressuali tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

"Vorremo che voi, cari candidati, portaste questo documento in mezzo alle persone come un inizio di campagna elettorale per le europee". Un manifesto Pd in concorrenza con quello di Carlo Calenda? Toia ha puntualizzato: "Quella di Calenda è un'iniziativa importante che ha ricevuto tante adesioni e noi guardiamo con interesse a tutti i contributi".

"Oggi andrò alla convenzione Pd. Se il documento dei parlamentari europei Pd rimaneggiato nelle ultime ore da Goffredo Bettini si confermerà nei contenuti come un’operazione costruita contro #SiamoEuropei ne prenderò atto. Non possiamo combattere su 10 fronti. #chiarezza". A metterlo in chiaro è Carlo Calenda via Twitter, che, senza giri di parole, non si dice convinto del documento.

La capogruppo a Strasburgo, Patrizia Toia, ha messo in chiaro dal palco che non si tratterebbe di un 'contro manifesto' e fonti dem Ue fanno sapere che l'idea del documento è precedente a quella di Carlo Calenda. "Lo hanno scritto tutti insieme zingarettiani, martiniani, renziani. Tutti. E' un contributo al partito da parte di chi lavora a Strasburgo". Bisognerà vedere se le argomentazioni degli eurodeputati abbiano convinto Calenda che siede nelle prime file in platea all'Ergife.