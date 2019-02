Diciotti, Salvini in Giunta per vedere le carte

(Afp)

Matteo Salvini, apprende l'Adnkronos, è stato in Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato per consultare le carte del caso Diciotti, come suo diritto e nel rispetto della procedura. Il ministro dell'Interno e leader della Lega, a quanto si apprende, non avrebbe ancora comunicato se verrà in Giunta di persona (per l'audizione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata dalla Procura di Catania nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti) o manderà una memoria scritta.