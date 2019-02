Diciotti, Strada: "Scelta politica? Si facciano processare tutti"

(Fotogramma)

"Chiunque sia accusato di avere commesso un reato, perché un reato sicuramente è stato commesso, deve essere processato. Il gioco di sottrarsi al giudizio della magistratura è profondamente antidemocratico". Gino Strada, fondatore di Emergency, interpellato dall'Adnkronos, torna sulla vicenda della nave Diciotti, e ribadisce la necessità che il ministro dell'Interno Matteo Salvini sia processato, come chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania. "Se è stata una scelta politica se ne assumano, insieme con Salvini, la responsabilità, si facciano processare tutti. Non è che quando si dice 'è una scelta politica' diventa lecito tutto - sottolinea - Anche le deportazioni sono state una scelta politica, tanto che furono fatte delle leggi". Quanto alla posizione del M5S sul voto in giunta per le autorizzazioni e al possibile uso della vicenda per 'bilanciare' le posizioni divergenti con l'alleato di governo sulla Tav osserva: "Mi aspetto di tutto, non sarebbe la prima volta. La cosa che fa impressione è che il presidente del Consiglio dica che non è immunità. Cos'è? Trovi un'altra parola per definirla".