Sardegna, al via lo spoglio: testa a testa Solinas-Zedda

E’ iniziato alle 7 lo spoglio delle schede elettorali delle votazioni che si sono svolte ieri in Sardegna per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale. Secondo gli exit poll diffusi ieri notte alla chiusura delle urne da Opinio per Rai si profila un testa a testa tra Christian Solinas, candidato del centrodestra, dato tra il 36,4% e il 40,5%, e Massimo Zedda del centrosinistra, tra il 35% e il 39%. Staccato Francesco Desogus, M5S, tra il 13,5% e il 17,5%.

Il numero complessivo dei votanti, registrato alle 22, alla chiusura dei seggi, è di 790.347 su 1 milione 470mila 404 elettori. La percentuale dei votanti nei 1.840 seggi è del 53,75%, 1,4% in più rispetto alle elezioni del 2014. Nelle precedenti consultazioni regionali del 2014 (1 milione 480mila 332 i sardi chiamati al voto) alle 22 avevano votato 774.031 elettori, ovvero il 52,28% degli aventi diritto.

Questa l’affluenza registrata nelle singole circoscrizioni: Cagliari 55,47% (votanti 273.113), Carbonia Iglesias 51.32% (votanti 60.368), Medio Campidano 50,85% (votanti 45.638), Nuoro 53.17% (votanti 74.944), Ogliastra 54,26% (votanti 28.655), Olbia Tempio 52,71% (votanti 69.945), Oristano 51,26% (votanti 76.557), Sassari 54,65% (votanti 161.127).

SOLINAS - E' il segretario nazionale del Partito Sardo d’Azione, Christian Solinas, il candidato della coalizione di centrodestra. Nato a Cagliari 42 anni fa è stato consigliere regionale nella XIV e XV legislatura con il Partito Sardo d’Azione, si è dimesso il 30 aprile 2018 perché eletto senatore con la Lega. Solinas ha ricoperto l’incarico di assessore dei trasporti della Giunta guidata da Ugo Cappellacci (Fi) dal 28 febbraio 2011 al 7 marzo 2013. E’ segretario nazionale del Psd’Az dal 25 ottobre 2015. A Palazzo Madama ricopre l’incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

ZEDDA - Il sindaco di Cagliari Zedda è in campo per il centrosinistra. Nato a Cagliari 43 anni fa, diploma di maturità classica al Liceo ‘Siotto’ di Cagliari, è stato consigliere regionale da marzo 2009, nel gruppo consiliare Sinistra Ecologia e Libertà - Comunisti – Indipendentistas. Consigliere del Comune di Cagliari da giugno 2006, nel gruppo consiliare La Sinistra - Rossomori è stato eletto sindaco di Cagliari a giugno 2011 per la prima consiliatura e confermato sindaco alle comunali di giugno 2016. E’ tutt’ora il primo cittadino in carica.

DESOGUS - Francesco Desogus, impiegato 58enne di Sestu (Cagliari), è il candidato per il M5S: laureato in Agraria all’Università di Sassari è un funzionario della Città Metropolitana di Cagliari. Desogus è risultato il vincitore delle Regionarie con 450 voti, dopo che l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu rinunciò alla candidatura per una recente condanna in primo grado per abuso d’ufficio.