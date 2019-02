'Alberi caduti e fascismo', Mussolini contro Raggi

Alessandra Mussolini (FOTOGRAMMA/IPA)

"Una perla. Direi che la Raggi con i suoi pensieri è suggestiva. Da Tso. Gli alberi a Roma cadono per colpa del fascismo, cioè per colpa di mio nonno". Lo afferma all'AdnKronos Alessandra Mussolini, parlamentare europeo Circoscrizione 'Italia Centrale', commentando il post Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo cui "gli alberi cadono perché spesso risalenti all'epoca del fascismo".

"Sembra patologico che la sindaca abbia di questi pensieri - continua Mussolini -. Anche perché dovrebbe sapere che la responsabilità è sua: come primo cittadino di Roma la manutenzione degli alberi, delle piante, è di sua responsabilità, e invece dà la colpa ad altri".



"Io abito a un passo da Villa Torlonia e i palazzi costruiti da mio nonno non cadono - conclude Mussolini - mentre gli alberi che la Raggi non cura cadono, ammazzando la gente".