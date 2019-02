Rai, Barachini convoca l'ad Salini con urgenza

(Fotogramma/Ipa)

Il presidente della commissione bicamerale di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha inviato una convocazione formale all'ad Rai Fabrizio Salini in vista delle elezioni e dopo la conferma ufficiale sulla prossima approvazione del piano industriale da parte del direttore della Tgr, Alessandro Casarin, questo pomeriggio in Vigilanza.

"Come le è noto - si legge nella convocazione - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato l'Azienda a rispettare il pluralismo nell'informazione, in particolare in vista dell'imminente campagna per le elezioni europee, regionali e amministrative. A questo riguardo è anche pervenuta alla Commissione una serie di riscontri, per il tramite dell'Osservatorio di Pavia, sui dati monitoraggio in merito alla presenza di esponenti politici in varie trasmissioni televisive, riferiti dall'onorevole Mulè nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 13 febbraio. Inoltre sono ormai confermate le notizie sull'approvazione a breve del piano industriale della Rai da parte del consiglio di amministrazione. A nome della Commissione che ho l'onore di presiedere le richiedo pertanto con cortese sollecitudine la disponibilità ad una sua audizione, con particolare riferimento alle questioni sopra richiamate".