De Magistris: "Legittima difesa apre strada a conflitto armato"

(Fotogramma)

Un provvedimento che "apre la strada alla giungla e al conflitto armato" e con il quale "il Governo ammette la sua incapacità a garantire la sicurezza". La pensa così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sul disegno di legge sulla legittima difesa all'esame del Senato. Interpellato dall'Adnkronos, de Magistris parla di "provvedimento molto grave perché la legittima difesa già esiste nell'ordinamento italiano e la norma è stata anche corretta con un'evoluzione giurisprudenziale importante da parte della magistratura in questi ultimi anni. Questa invece - ribadisce - è da un lato un'ammissione del Governo di incapacità a garantire la sicurezza interna nel nostro Paese, dicendo ai cittadini 'armatevi e sarete più sicuri', rinunciando a una delle questioni principali dello Stato, cioè garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Dall'altro si apre la strada alla giungla, al conflitto armato: sappiamo cosa accade in altri Paesi del mondo dove circolano più armi autorizzate". Secondo de Magistris "ancora una volta assistiamo quindi a una contraddizione pesantissima dentro il Governo, che agita la parola sicurezza per acquisire consenso ma con i provvedimenti che adotta ammette la sua incapacità a garantire sicurezza e crea effetti criminogeni". Al riguardo il sindaco di Napoli cita anche il caso della legge sicurezza, "che - spiega - aumenta la clandestinità delle persone e di conseguenza la loro propensione ad andare nelle aree del crimine".

Inoltre, aggiunge, "siamo di fronte a un Governo che non sta consolidando la sicurezza non solo interna, ma anche internazionale, a causa dei comportamenti del ministro dell'Interno che, a furia di far passare l'Italia per un Paese razzista e respingente, sta aumentando l'astio nei confronti dell'Italia in luoghi sensibili del mondo. C'è da preoccuparsi molto di queste cose apparentemente staccate - conclude - ma che messe insieme rendono l'idea di un Paese più instabile e insicuro, dove la gente si deve sentire meno protetta e anzi incoraggiata a chiudersi in casa e ad armarsi".