Parlamentarie 5S al via

(Fotogramma)

Europarlamentarie al via su Rousseau. Dalle 10 alle 22, sulla piattaforma grillina si voterà infatti per la selezione dei futuri candidati alle elezioni europee del 26 maggio. "Nei prossimi 5 anni - si legge in un post pubblicato ieri sul Blog delle Stelle - dovremo affrontare un ripensamento dell'Europa, affinché sia capace di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini in materia di crescita economica sostenibile, di occupazione, di evoluzione dei modelli di lavoro, di ripristino ed estensione dei diritti sociali, di attenzione all'ambiente e ai cambiamenti climatici, di gestione dell'impatto delle tecnologie emergenti, di difesa dei diritti vecchi e nuovi".

"Saranno anni cruciali per il nostro futuro e noi come MoVimento 5 Stelle vogliamo dare un contributo ulteriore e fare in modo che l'Europa delle istituzioni si riavvicini ai propri cittadini. La partecipazione è nel nostro DNA". "Tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati ad accedere a Rousseau - si legge ancora nella nota - potranno scegliere online i propri candidati per le elezioni europee. Una cosa normale che in Italia fa solo il MoVimento 5 Stelle. Vogliamo portare in Europa anche questo esempio concreto".

"Su Rousseau ci sono 2600 candidati con la volontà di mettersi a disposizione della comunità e con la convinzione dell'impegno e della serietà che questo richiede. Potranno votare gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato. Ciascun iscritto potrà esprimere fino a 5 preferenze con un'unica operazione di voto. Il primo turno si svolgerà su base regionale e al termine i risultati verranno depositati presso due notai. In questa fase su base regionale non verrà reso pubblico il numero di preferenze ottenute dai candidati che accederanno al secondo turno per non influenzare la successiva votazione su base circoscrizionale. Tutti i voti diverranno pubblici al termine dell'intero processo di selezione", prosegue il post. "Decidere in che Europa vogliamo vivere - conclude il M5S - è una nostra responsabilità" e "votando i nostri candidati, faremo il primo passo in questa direzione".