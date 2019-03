Conte e Salvini insieme tra relax e lavoro

Dalla pagina Fb del vicepremier Matteo Salvini

''Pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, parlando di futuro. Buona domenica Amici!''. Così il vicepremier Matteo Salvini su Facebook fa sapere con un post e una foto di aver passato insieme al premier Giuseppe Conte il pomeriggio. L'incontro di oggi tra il presidente Conte e Salvini avvenuto nel pomeriggio si è tenuto a Villa Le Piazzole a Poggio Imperiale, da cui si gode una magnifica vista su Firenze. Si tratta di uno storico edificio del '500, frequente location di matrimoni, per la romantica ed unica cornice in cui si trova, per l'oasi verde e silenziosa che l'avvolge e i panorami che si possono apprezzare dalle sue terrazze e giardini.