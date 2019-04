Salvini-Raggi, nuovo round

(Afp)

Dopo il botta e risposta di ieri, Matteo Salvini sferra un'altra stoccata alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Ieri il sindaco di Roma c'è rimasta male ma bisogna avere le spalle larghe: se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si e' in grado di fare" ha detto il ministro dell'Interno durante una manifestazione nel Lazio. "Ieri - ha aggiunto - c'è stata la gara di Formula E...probabilmente l'unico momento in cui le macchine giravano per Roma senza fermarsi".

Per Salvini "non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi". "Io - ha aggiunto il numero uno di via Bellerio - ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto ".

Ieri Salvini aveva sottolineato che "il governo sta facendo di tutto, l'unica cosa che non potrà fare è regalare soldi a una città ignorando i problemi di tutte le altre. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà, allora o tutti o nessuno. Qui serve una amministrazione comunale pronta, sveglia e presente".

Parole che hanno scatenato la reazione del Movimento Cinque Stelle: ''Non comprendiamo le polemiche di queste ore da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma. Invitiamo i colleghi a leggere con maggiore attenzione quanto contenuto nella norma inserita nel Decreto Crescita - affermano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle membri della commissione Bilancio della Camera -. Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale e neanche un centesimo in più delle tasse degli italiani sarà usato per ripagare il debito di Roma. È un'operazione a costo zero per le casse pubbliche e per i contribuenti. Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale, lasciando in eredità una situazione disastrosa a cui l'amministrazione Raggi sta ponendo rimedio in modo egregio".

"Stiamo mettendo fine - aggiungono - a una gestione assurda che i cittadini romani hanno pagato in prima persona, con le addizionali Irpef più alte d'Italia. Grazie al nostro intervento la gestione commissariale verrà chiusa entro tre anni garantendo 2,5 miliardi di euro di risparmi ai romani. Invitiamo nuovamente i colleghi della Lega a leggere con maggiore attenzione quanto previsto dalla norma, e ci teniamo a ricordare che il decreto Berlusconi del 2010 venne votato proprio da loro''.